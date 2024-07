Principes de protection de la vie privée

La protection de la vie privée des personnes est essentielle pour favoriser un environnement de confiance autour de la collecte et de l’utilisation des données. La confidentialité agit également comme un moteur du partage de données et de la génération de valeur économique et sociale. Avec la complexité croissante et les utilisations imprévues des données personnelles, notamment dans le cas de l’IA, l’utilité de la protection des données et de la confidentialité devient encore plus évidente.

En réponse à ce défi, les Lignes directrices de l'OCDE sur la protection de la vie privée constituent une base solide qui aide les gouvernements, les entreprises et la société civile dans leurs efforts visant à créer un écosystème de données fondé sur la confiance. Elles énoncent huit principes de base, à savoir la limitation de la collecte, la qualité des données, la spécification des finalités, la limitation de l'utilisation, les garanties de sécurité, l'ouverture, la participation individuelle et la responsabilité. Cette approche fondée sur des principes, combinée à leur rédaction technologiquement neutre, permet aux lignes directrices de rester agiles et adaptables à l'évolution des changements technologiques et sociétaux.