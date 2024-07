Technologies d'amélioration de la protection de la vie privée

Les PETs englobent diverses catégories, chacune conçue pour des objectifs distincts en matière de confidentialité et de gouvernance des données, notamment l'obscurcissement, le traitement chiffré, l'apprentissage fédéré et la responsabilité des données. L'utilisation et la combinaison appropriées des PETs dépendent du cas d'utilisation spécifique et de leur maturité, ce qui souligne la nécessité de prendre en compte des considérations spécifiques à chaque cas d'utilisation.

Les décideurs politiques et les autorités chargées de protéger la vie privée devraient envisager d’adopter une approche basée sur la taxonomie lors de l’identification et de la priorisation des cas d’utilisation les plus prometteurs des PETs. Ce cadre peut servir de base à des orientations réglementaires et à des normes politiques, favorisant une approche cohérente et coordonnée pour exploiter les PETs pour relever les défis en matière de confidentialité et de gouvernance des données.