Le soutien aux combustibles fossiles a presque doublé en 2021, freinant les progrès vers la réalisation des objectifs climatiques internationaux, selon une nouvelle analyse de l’OCDE et de l’AIE

« La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine a causé une flambée des prix de l’énergie et fragilisé la sécurité énergétique. Des hausses importantes des subventions aux combustibles fossiles favorisent néanmoins la surconsommation sans nécessairement aider les ménages à faible revenu », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann. « Nous devons adopter des mesures qui protègent les consommateurs des impacts extrêmes des fluctuations des forces du marché et des forces géopolitiques, et qui nous permettent tout à la fois de tenir le cap de la neutralité carbone, d’assurer la sécurité énergétique et de maintenir l’énergie à des prix abordables. »





« Les subventions aux combustibles fossiles sont un obstacle à l’émergence d’un avenir plus durable, mais les problèmes auxquels les pouvoirs publics sont confrontés lorsqu’ils tentent de les surmonter sont exacerbés en période de hausse et de volatilité des prix de l’énergie. Accroître l’investissement dans les technologies et les infrastructures des énergies propres est la seule solution durable à la crise énergétique mondiale actuelle, et le meilleur moyen de réduire l’exposition des consommateurs aux coûts élevés des combustibles », a déclaré le Directeur exécutif de l’AIE, M. Fatih Birol.





L’OCDE et l’AIE produisent des bases de données complémentaires qui fournissent des estimations des différentes formes d’aides publiques aux combustibles fossiles. Les estimations combinées actuelles de l’OCDE et de l’AIE couvrent 51 grandes économies parmi lesquelles des membres de l’OCDE, du G20 et 33 autres grandes économies productrices et consommatrices, qui représentent ensemble environ 85 % du total des approvisionnements en énergie de la planète.





L’analyse que l’OCDE a consacrée aux transferts budgétaires et aux allégements fiscaux liés à la production et à l’utilisation de charbon, de pétrole, de gaz et d’autres produits pétroliers dans les économies du G20 a montré que le soutien total aux combustibles fossiles est passé de 147 milliards USD en 2020 à 190 milliards USD en 2021. Le soutien aux producteurs a atteint des niveaux que l’OCDE n’avait encore jamais constatés dans le cadre de ses activités de suivi, en se hissant à 64 milliards USD en 2021 – soit près de 50 % de plus en glissement annuel et 17 % de plus qu’en 2019. Ces subventions ont partiellement compensé les pertes enregistrées par les producteurs du fait des contrôles des prix intérieurs pendant la flambée des prix mondiaux de l’énergie à la fin de 2021. Le soutien aux consommateurs a lui été estimé à 115 milliards USD, contre 93 milliards USD en 2020.





L’AIE produit des estimations des subventions aux combustibles fossiles en comparant les prix en vigueur sur les marchés internationaux à ceux dont s’acquittent les consommateurs sur le marché intérieur, qui sont maintenus artificiellement bas à l’aide de mesures telles qu’une réglementation directe des tarifs, l’application de formules de calcul, des contrôles ou des taxes aux frontières, et des obligations d’achat ou de vente sur le marché intérieur. Sur la base de l’étude de 42 économies, l’AIE conclut que le soutien aux consommateurs a été porté à 531 milliards USD en 2021, soit plus de trois fois son niveau de 2020, sous l’effet de la flambée des prix de l’énergie.





L’OCDE et l’AIE appellent régulièrement à la suppression des subventions inefficientes aux combustibles fossiles et à la réorientation des financements publics vers le développement d’alternatives bas carbone et l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité énergétiques. Les subventions destinées à soutenir les ménages à faible revenu tendent souvent à favoriser les ménages plus aisés qui consomment davantage de combustibles et d’énergie : c’est pourquoi elles devraient être remplacées par des formes plus ciblées de soutien.





Voir plus d’informations : www.oecd.org/fossil-fuels/.





