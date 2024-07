Les enfants dans l'environnement numérique

L’exploitation et les abus sexuels sur enfants (CSEA) en ligne constituent une menace mondiale majeure. Elle est complexe, en constante évolution et prend de plus en plus d’ampleur. La CSEA peut prendre la forme d’images, de vidéos ou de diffusions en direct, elle peut impliquer qu’un enfant soit contacté par des délinquants souhaitant le solliciter ou le préparer – ou il peut s’agir d’une combinaison de ces éléments. Quelle que soit la forme que prend la CSEA, elle entraîne des préjudices indescriptibles pour les victimes et les survivants ainsi que pour la société.