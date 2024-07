Guerres et conflits au Sahara-Sahel

Le Sahel et le Sahara sont confrontés à une instabilité politique exceptionnelle mêlant rébellions, insurrections jihadistes, coups d’État, mouvements contestataires et trafics illicites. Cette combinaison de violences s’exprime aujourd’hui dans un environnement sécuritaire mondialisé, qui brouille les distinctions habituelles entre le local et le global, le militaire et le civil, la sphère domestique et la sphère internationale, la politique et l’identité. L’objectif de cette note est d’analyser ces dynamiques de violence. La première section décrit la distribution géographique et l’évolution temporelle des principaux foyers de violence d’Afrique du Nord et de l’Ouest. Elle discute ensuite les événements à l’origine de l’intensification de la violence politique au Sahel et au Sahara.

La seconde section analyse ces dynamiques de violence, en s’attardant sur les échelles géographiques et les stratégies des belligérants. La note souligne en conclusion la nécessité de renforcer la coopération régionale, restaurer la légitimité des États et établir des solutions de gouvernance inclusives dans les zones de conflit.