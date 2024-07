Le COVID-19 et le secteur de l’aviation: Impact et mesures adoptées par les pouvoirs publics

L’effondrement de la demande de transport aérien de passagers (et de marchandises dans une moindre mesure) qu’ont entraîné la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement connexes compromet la viabilité de nombreuses entreprises, qu'il s'agisse de transporteurs ou d’autres intervenants du secteur de l’aviation, et met en péril une multitude d’emplois. Alors que les pouvoirs publics prêtaient déjà une grande attention au secteur de l’aviation, la crise du COVID-19 a précipité une nouvelle cascade de prêts, garanties de prêts, subventions salariales et injections de capitaux, qui interroge sur le respect du libre jeu de la concurrence et l’utilisation rationnelle des ressources publiques. Pour placer le secteur de l'aviation sur une trajectoire de durabilité, les pouvoirs publics devraient concentrer leur action sur l’ensemble de ses acteurs et la compétition.