Répercussions du COVID 19 sur le secteur spatial

Dans le cadre de la transformation numérique de l’économie, les signaux et données satellitaires jouent un rôle de plus en plus déterminant dans le bon fonctionnement de nos sociétés et le développement économique. La croissance récente du secteur a donné lieu à un niveau sans précédent d’activité entrepreneuriale et de création d’entreprises. Toutefois, cette tendance positive pourrait s’inverser sous l’effet de la crise du COVID‑19. De nombreuses entreprises du secteur spatial semblent être en mesure de faire face, mais beaucoup se heurtent à des difficultés, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui constituent en l’occurrence la majorité des acteurs commerciaux. Compte tenu du coût élevé de l’entrée dans le secteur, il n’est pas exclu que la crise entraîne un mouvement de concentration, éliminant les entreprises plus petites et plus jeunes qui sont pourtant des sources essentielles d’innovation, d’emploi et de croissance économique. Les agences spatiales et les administrations publiques en général doivent donc prendre pleinement en compte les petits acteurs vulnérables dans leurs réponses globales à la crise.