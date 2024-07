Voitures propres

Ce rapport identifie des options stratégiques et recommande des actions pour promouvoir l’achat et l’utilisation des véhicules les plus respectueux de l’environnement. Il évalue l’impact d’une utilisation accrue des véhicules à faibles émissions, en se fondant sur les expériences réunies à ce jour, ainsi qu’une enquête à laquelle 18 pays de l’OCDE ont répondu. Cet ouvrage décrit dans un vocabulaire non technique les performances actuelles et attendues des technologies conventionnelles et innovantes. Il est destiné aux décideurs dans le monde entier ainsi qu’au lecteur occasionnel.