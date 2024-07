Les biotechnologies au service de la durabilité industrielle

Dans un nombre croissant de secteurs industriels, les entreprises sont sensibilisées à l'importance du développement durable et au potentiel des biotechnologies. Les biotechnologies peuvent en effet rendre les activités industrielles plus respectueuses de l'environnement et réduire tant les dépenses d'investissement que les coûts d'exploitation. Elles peuvent également contribuer à diminuer, d'une part, les quantités de matières premières et d'énergie consommées et, d'autre part, les volumes de déchets générés. Cet ouvrage est le premier à rassembler toute une série d'études de cas présentant des applications biotechnologiques intégrées à des procédés industriels. Il les analyse en profondeur afin d'en extraire des enseignements pour les chefs d'entreprise et les décideurs politiques. Les premiers y trouveront motif à encouragement et les seconds des éléments sur lesquels bâtir de futurs programmes.