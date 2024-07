L’éco-innovation sera un élément essentiel des efforts consentis par l’industrie pour parer au changement climatique et parvenir à une « croissance verte » dans l’ère post-Kyoto. Elle appelle une adoption plus rapide des percées technologiques et une application plus générale des solutions existantes, y compris non technologiques. Par ailleurs, elle fournit l’occasion d’impliquer de nouveaux acteurs, de développer de nouveaux secteurs d’activité et d’accroître la compétitivité. La restructuration des économies sera impérative dans les décennies à venir.

Cet ouvrage présente les recherches et analyses conduites au cours de la première phase du Projet de l’OCDE sur la production durable et l’éco-innovation. Il a pour objet de fournir des outils d’évaluation comparative de la durabilité de la production et de stimuler l’éco-innovation moyennant une meilleure compréhension des mécanismes de l’innovation. Il passe en revue les concepts et forme un cadre d’analyse ; il décrit la nature de l’éco-innovation et ses processus ; il examine les indicateurs existants de la durabilité de la production ; il étudie les méthodologies applicables à la mesure de l’éco-innovation ; et il fait le point sur les stratégies nationales et initiatives des pouvoirs publics concernant l’éco-innovation. Pour de plus amples informations sur les travaux de l’OCDE dans ce domaine, veuillez consulter www.oecd.org/sti/innovation/green.

La publication L’éco-innovation dans l’industrie : favoriser la croissance verte est un volet de la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation, stratégie globale destinée à mettre l’innovation au service d’une croissance et d’un développement plus vigoureux et plus durables, et à répondre aux grands enjeux de société du XXIème siècle. Pour de plus amples informations sur la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation, veuillez consulter www.oecd.org/innovation/strategie.

L’ éco-innovation dans l’industrie : favoriser la croissance verte s’intègre également à la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte, qui aidera les pouvoirs publics des pays membres et non-membres de l’OCDE à identifier les politiques propices à une croissance et à un développement économiques propres, économes en ressources et émettant peu de carbone. Pour de plus amples informations sur la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte, veuillez consulter www.oecd.org/croissanceverte.