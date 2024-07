L'industrie des biens et services environnementaux connaît une croissance rapide à travers le monde. Cette croissance résulte de la nécessité de préserver l'environnement et de l'adoption par les gouvernements et les entreprises de stratégies durables sur le long terme. Pourtant, alors que cette industrie fournit aux entreprises et aux nations les produits et services indispensables pour relever les défis environnementaux, elle reste mal définie, mal classifiée et mal comprise.

Ce manuel est le fruit des travaux conjoints de l'OCDE et d'Eurostat ; il vise à fournir une base solide pour établir des statistiques de l'industrie environnementale qui soient comparables. Il s'appuie sur l'expérience récemment acquise par les pays de l'OCDE dans l'élaboration de statistiques propres à rendre compte d'une industrie si diverse qu'elle échappe souvent aux systèmes de classification traditionnels.