La biotechnologie au service de produits et de procédés industriels propres

Si les applications de la biotechnologie ont plusieurs décennies durant surtout concerné la santé et l'agro-alimentaire, la biotechnologie industrielle prend aujourd'hui de l'importance à l'heure où le développement industriel durable est devenu une préoccupation à l'échelle mondiale. En effet, pour assurer un développement durable et la mise en oeuvre de procédés industriels « propres », il faudra toute une série d'innovations scientifiques et technologiques, parmi lesquelles la biotechnologie aura un rôle important à jouer.

Ce rapport montre le rôle croissant des procédés biotechnologiques modernes dans les processus industriels. Il met en relief leurs avantages économiques et environnementaux par rapport à d'autres technologies, attire l'attention sur des goulets d'étranglement techniques ou autres, et souligne la nécessité d'une action concertée de l'industrie et des gouvernements pour relever le défi du développement industriel durable.