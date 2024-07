Rapport sur la protection des consommateurs dans les paiements en ligne et mobiles

Cet examen de la problématique des paiements s’inscrit dans le cadre de la revue des Lignes directrices de l’OCDE de 1999 sur le commerce électronique. Le rapport examine dans quelle mesure les principes relatifs aux paiements énoncés dans les Lignes directrices ainsi que ceux concernant l’information du consommateur, la loyauté des pratiques commerciales, le règlement des litiges et les recours, apportent une réponse adaptée aux problèmes liés aux mécanismes nouveaux et émergents des paiements en ligne et mobiles. Le rapport examine les éléments qu’il conviendrait de développer davantage, ou de modifier, pour améliorer la confiance des consommateurs dans ce domaine.