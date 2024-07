Les gouvernements, l'industrie et la société civile développent des formes expérimentales de plateformes collaboratives pour organiser les ressources partagées, établir de meilleurs liens entre la recherche et l'innovation, et promouvoir le développement et l'utilisation des technologies émergentes. Celles-ci sont les plus efficaces lorsqu'elles agissent en tant qu'« espaces de convergence » : en synthétisant les disciplines traditionnelles, en rassemblant des acteurs divers et en favorisant la convergence des technologies et la production de nouvelles.

Des mécanismes de gouvernance spécifiques (par exemple, les modèles de financement, les règles d'accès, la propriété intellectuelle et les droits de propriété...) peuvent façonner les opérations des plateformes et servir de leviers politiques pour organiser ce qui constitue une ressource commune : maximiser la valeur tangible et intangible, réaliser des modèles de durabilité, encourager la collaboration et promouvoir l'intégration technologique.