Productivité et dynamisme des entreprises

Les écarts de productivité entre les entreprises frontières et le reste de la population entrepreneuriale se sont creusés. En effet, l’analyse de la dynamique de la productivité du travail des entreprises « frontières » les plus productives au monde et des entreprises « retardataires » les moins productives montre que la productivité à la frontière a augmenté de plus de la moitié dans le secteur manufacturier et de plus des deux tiers dans les services entre 2003 et 2020, en moyenne selon les pays et les secteurs. Au cours de la même période, la productivité des pays à la traîne a augmenté de moins de 5 %.

Les entreprises frontières mondiales sont définies comme les 5 % des entreprises ayant les niveaux de productivité les plus élevés dans chaque secteur à 2 chiffres, dans tous les pays. D’autres données de l’OCDE montrent également une divergence de productivité entre les différents pays, c’est-à-dire des écarts de productivité croissants entre les entreprises les plus productives et les entreprises les moins productives opérant dans le même pays et dans le même secteur.