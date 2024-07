Mesure de la productivité

L'OCDE collecte des informations granulaires qui représentent avec précision l'ensemble de la population des entreprises. Cela donne un aperçu de l’hétérogénéité de la productivité qui reflète, entre autres, les différences en matière de technologie et de connaissances, de gestion, d’organisation et de pratiques, d’économies d’échelle et de pouvoir de marché. Cette approche identifie notamment la performance des entreprises « frontières » leaders aux côtés des entreprises « retardataires » les moins productives, au sein des pays et des secteurs, et prend en compte d'autres dimensions importantes, telles que la taille et l'âge de l'entreprise.

En outre, l’OCDE suit la dynamique de la productivité et évalue les contributions de la croissance de la productivité au sein des entreprises, l’efficacité de la (ré)allocation des ressources et le rôle de la création et de la fermeture d’entreprises. Ce sont des indicateurs clés pour les tableaux de bord de productivité des pays.