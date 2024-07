La mesure du capital - Manuel de l'OCDE 2009

Cette version révisée de La Mesure du Capital est le premier guide complet décrivant les différentes manières de mesurer les fonds propres. Il s'adresse aux statisticiens, chercheurs et analystes, donne des conseils pratiques tout en offrant des connaissances théoriques. Il propose aussi une vue d'ensemble de la documentation pertinente. Le manuel est composé de trois parties - une première partie avec une description non technique des principaux concepts et étapes de la mesure du capital; une deuxième partie visant leur mise en œuvre et une troisième partie décrivant la théorie ainsi qu’une formulation mathématique plus complète des processus de mesure.