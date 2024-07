Mesurer la productivité - Manuel de l'OCDE

Le Manuel – Mesurer la productivité – est le premier ouvrage couvrant de façon complète les différentes mesures de productivité. Il s’adresse aux statisticiens, chercheurs et analystes impliqués dans l'élaboration d'indicateurs de mesure de productivité au niveau des industries.



Le Manuel présente les bases théoriques relatives à la mesure de la productivité et examine les problèmes afférents de mise en œuvre et de mesure statistique. Le texte est accompagné d'exemples de la pratique des pays membres de l'OCDE ainsi que d'exemples chiffrés afin de faciliter la lecture. Le Manuel présente également une brève discussion sur l’interprétation et l’utilisation des mesures de productivité.