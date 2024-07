Mesurer la création d’emplois par les start-ups et les jeunes entreprises

La base de données transnationale DynEmp3 offre un portrait détaillé de la structure et de la dynamique des entreprises de 16 pays de l'OCDE, ainsi que du Brésil et du Costa Rica, sur la période 2001-2015. Depuis la première collecte de données DynEmp en 2013, plusieurs améliorations et ajouts ont été apportés à la collection, notamment la capacité de suivre les performances des entreprises dans le temps, la possibilité d'inclure des informations sur la propriété et le statut commercial, une distinction entre les entreprises véritablement nouvelles et les entrées liées aux fusions et acquisitions, ainsi qu'un accent mis sur les secteurs des TIC. Des modules supplémentaires ont été explorés pour étudier la dynamique de l'emploi au niveau régional et local, et fournir une version simplifiée de l'analyse adaptée aux pays n'ayant pas de données longitudinales liées aux entreprises. La base de données continue d'être mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles et que d'autres pays rejoignent le réseau DynEmp.

Les données DynEmp sont collectées par l'OCDE grâce à un réseau de chercheurs affiliés et d'offices statistiques nationaux ayant accès à des données de recherche confidentielles au niveau de l'entreprise pour un seul pays. L'OCDE fournit un code pour harmoniser les différences dans les données entre les pays, et pour générer un ensemble de données d'analyse capturant la dynamique et la dispersion de l'emploi à travers des groupes d'entreprises très disagrégés, par âge, taille et secteur. Les chercheurs locaux et les agences statistiques appliquent ensuite les étapes nécessaires pour garantir que les résultats répondent aux exigences de confidentialité spécifiques et renvoient les résultats micro-agrégés sécurisés à l'OCDE pour analyse.

Les recherches actuelles menées dans le cadre du projet DynEmp se concentrent sur la documentation des tendances et l'explication de la réduction de la dynamique des entreprises observée dans les pays de l'OCDE au cours des deux dernières décennies, ainsi que sur l'examen de la qualité et de l'inclusivité des emplois créés par les jeunes entreprises.