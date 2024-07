Productivité multifactorielle

La base de données principale de MultiProd fournit un portrait détaillé de la productivité et de la dispersion des salaires dans 22 pays, avec une couverture cohérente sur la période de 1995 à 2012. Les données collectées comprennent des mesures de la dispersion de la productivité au sein de l'industrie et de l'inégalité des salaires ; des mesures de l'efficacité allocative ; et des décompositions de la croissance de la productivité liées à différents groupes d'entreprises (par exemple, nouveaux entrants ; entreprises à faible et à forte productivité, etc.). Les statistiques sont collectées à la fois par taille, âge et catégories de propriété, et pour différents percentiles de la distribution de la productivité au niveau de l'entreprise. La mise à jour 2020 de MultiProd inclut un certain nombre d'analyses supplémentaires, y compris des informations sur les marges bénéficiaires et le capital immatériel, des mesures de concentration, et des matrices de transition qui suivent la dynamique de la croissance de la productivité dans le temps.

Les données MultiProd sont collectées par l'OCDE grâce à un réseau de chercheurs affiliés et d'offices statistiques nationaux ayant accès à des données de recherche confidentielles au niveau de l'entreprise pour un seul pays. L'OCDE fournit un code pour harmoniser les différences dans les données entre les pays et pour générer un ensemble de données d'analyse capturant la dynamique et la dispersion de la productivité et des salaires à travers des groupes d'entreprises hautement désagrégés. Les chercheurs locaux et les agences statistiques appliquent ensuite les étapes nécessaires pour s'assurer que les résultats répondent aux exigences spécifiques de confidentialité et renvoient les résultats sécurisés et micro-agrégés à l'OCDE pour analyse.

La recherche actuelle dans le cadre du projet MultiProd se concentre sur le rôle de la transition vers une économie numérique et de la connaissance dans la détermination de la dispersion de la productivité au sein des secteurs, et sur le rôle des politiques dans le soutien à la diffusion de la technologie et des connaissances vers les entreprises à faible productivité.

Indicateurs basés sur MultiProd v.1

Indicateurs basés sur MultiProd v.2