Obtenir les bonnes compétences: France

Ce rapport identifie des stratégies effectives pour s’attaquer aux déséquilibres de compétences en France. Une évaluation des pratiques et des politiques dans les domaines suivants est présentée : la collection et l’utilisation des informations sur les besoins de compétences afin de promouvoir l’acquisition de compétences mieux alignées aux besoins du marché du travail ; des politiques qui stimulent la demande et l’utilisation des compétences ; des politique concernant la formation et l’enseignement général et professionnel ; des politiques permettant aux demandeurs d’emploi de développer les compétences appropriées et liées aux offres d’emploi; des initiatives d’orientation professionnelle ; et des politiques facilitant l’accueil des immigrés possédant les compétences demandées. Cette évaluation est fondée sur des visites pays, la recherche et l’analyse de données exécutées par le secrétariat de l’OCDE.