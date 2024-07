Compétences en calcul des adultes

Les sociétés modernes mettent à la disposition des citoyens de tous horizons une quantité et une variété croissantes d'informations de nature quantitative ou mathématique. Ces informations concernent différents contextes, tels que les facteurs de risque pour la santé, les incidences sur l'environnement ou la planification financière et l'achat d'assurances, pour n'en citer que quelques-uns. Les lieux de travail devenant de plus en plus riches en technologies, l'importance des compétences en calcul et en mathématiques dans ce contexte s'accroît considérablement. Par rapport à la littératie, la numératie est souvent plus fortement associée à la probabilité d'être employé et de percevoir un salaire plus élevé.