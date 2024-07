Devenir parent à l’adolescence

Les résultats de l’Évaluation des compétences des adultes confirment qu’il existe un lien fort entre le niveau de performance en littératie et la fréquence des mères adolescentes. Les pays où ce lien est le plus fort pourraient encourager davantage la prévention et l’accompagnement des grossesses avant 20 ans au sein des populations les plus exposées. Ces actions sont d’autant plus cruciales qu’il s’agit non seulement de protéger les adolescentes les plus fragiles mais aussi les enfants à naître contre les conséquences à long terme de ces naissances précoces.