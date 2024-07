Le secteur de l’éducation se positionne bien en matière de compétences en technologies de l’information et de la communication (TIC) et en résolution de problèmes, même s’il reste en deçà du secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques. Le niveau de compétences en TIC et en résolution de problèmes des enseignants du primaire et du secondaire est meilleur que celui de l’ensemble de la population, et similaire à celui des autres adultes diplômés de l’enseignement tertiaire. En Corée et au Japon, toutefois, les enseignants du primaire et du secondaire sont plus susceptibles – dans une mesure égale à plus de 40 points de pourcentage – d’avoir de bonnes compétences dans ce domaine que les autres diplômés de l’enseignement tertiaire, une fois l’âge pris en compte. En moyenne, dans les pays participant à l’enquête TALIS, 59 % des enseignants du premier cycle du secondaire font part de besoins de formation continue en matière de compétences en TIC à l’appui de leur enseignement.