Pourquoi les jeunes femmes sont-elles plus nombreuses que les jeunes hommes à faire des études supérieures ?

La compréhension des dynamiques de genre se jouant aux transitions du parcours éducatif peut aider à cibler les politiques afin d’améliorer l’équité d’accès à l’éducation, ainsi que sa qualité et les résultats sur le marché du travail. Dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE, l’écart entre les sexes en faveur des femmes est plus marqué dans l’enseignement tertiaire que dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Les différences d’orientation par filière entre les sexes et les meilleurs résultats scolaires des filles peuvent leur permettre d’accéder plus facilement que les garçons à l’enseignement tertiaire. L’évolution de l’offre de cursus dans l’enseignement supérieur et de la valeur que la société accorde à la formation universitaire des jeunes femmes peut, en outre, avoir une incidence sur leurs choix. Enfin, sur le marché du travail, les jeunes femmes ont en général plus à gagner que les jeunes hommes d’un diplôme de l’enseignement tertiaire – tant sur le plan de l’emploi que des revenus –, ce qui peut renforcer à leurs yeux l’attrait de la poursuite d’études supérieures.