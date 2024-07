Enfants du 21ème siècle

Comprendre la nature de l'enfance au 21ème siècle est crucial pour une éducation de plus en plus axée sur l'épanouissement des étudiants, tant dans le monde numérique que non numérique, qui tend à leur offrir un apprentissage académique tout en favorisant leur bien-être physique et émotionnel. Cela a des implications sur les compétences, les capacités et les ressources nécessaires.