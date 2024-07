Repenser l'évaluation des compétences sociales et émotionnelles

Les compétences sociales et émotionnelles sont des capacités individuelles qui peuvent se manifester par des schémas cohérents de pensées, de sentiments et de comportements et se développer à travers des expériences d'apprentissage formelles et informelles. Elles sont des moteurs importants des résultats socio-économiques tout au long de la vie de l'individu, tels que le succès académique, l'employabilité, la citoyenneté active, la santé et le bien-être. Les éducateurs et les décideurs souhaitent de plus en plus intégrer l'apprentissage social et émotionnel dans l'enseignement, ce qui crée une forte demande pour des mesures fiables et valides de ces compétences.

À mesure que les attentes envers l'apprentissage et l'enseignement évoluent, les besoins en évaluation changent également. Alors que la plupart des outils actuels et répandus sont des questionnaires auto-administrés, rapportés par les enseignants ou les parents, ce projet explore des alternatives à ce type de mesures, en identifiant des approches prometteuses et en développant des prototypes et des protocoles d'évaluation de pointe.