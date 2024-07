L'enseignement supérieur à l'horizon 2030, Volume 1, Démographie

Les changements démographiques déterminent les politiques sociales : la majorité des pays de l’OCDE voient leur population vieillir et comporter plus de migrants et de « minorités ». Au Japon et en Corée, les effectifs étudiants de l’enseignement supérieur ont commencé à baisser, alors qu’ils devraient connaître une forte croissance en Turquie ou au Mexique. À partir de tendances et de projections, cet ouvrage étudie dans le détail toutes ces questions à la fois sur les plans qualitatif et quantitatif. Il examine entre autres l’impact des changements démographiques sur les effectifs étudiants, sur les niveaux d’éducation, sur le personnel enseignant et sur les choix politiques. Il s’intéresse par exemple aux politiques d’accès à l’enseignement supérieur et à leur effet sur la taille et la composition des effectifs, en examinant notamment les cas des étudiants handicapés et des migrants. L’analyse couvre la plupart des pays de l’OCDE et est illustrée par les exemples spécifiques de la Corée, de la France, des États-Unis et du Japon.

Ce volume est le premier de la série L’enseignement supérieur à l’horizon 2030 qui analyse de manière prospective l’impact des différentes tendances actuelles sur l’enseignement supérieur. Les deux volumes suivants observeront les effets de la technologie et de la mondialisation, et le quatrième présentera des scénarios sur l’avenir de l’enseignement supérieur.