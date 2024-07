Prestations et salaires 2004

Lancée en 1998, cette série (auparavant intitulée Systèmes de prestations et incitations au travail) examine les interactions complexes entre la fiscalité et le régime de prestations pour différentes catégories de familles ayant différents statuts au regard du marché du travail, ainsi que leur impact sur le revenu des ménages et les incitations financières au travail.

Cette nouvelle édition donne une description détaillée de l’ensemble des prestations en espèces accessibles aux personnes ayant un emploi et aux personnes sans emploi, et des impôts dont elles étaient passibles dans les pays de l'OCDE en 2001 et 2002. Le revenu total des ménages et ses composantes ont été calculés pour différentes catégories de familles et situations au regard de l’emploi. Les résultats obtenus permettent d’analyser les incitations financières au travail, à temps partiel ou à temps plein, et la mesure dans laquelle les prestations sociales préviennent l’apparition de la pauvreté monétaire pour ceux qui sont privés d’emploi. Cet ouvrage fournit également une description détaillée des systèmes d’imposition des ménages pour chaque pays de l’OCDE.