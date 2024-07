Systèmes de prestations et incitations au travail 1999

Les indemnités de chômage et les prestations sociales annexes visent à aider les personnes privées d'emploi à ne pas tomber dans la pauvreté, mais en même temps, elles les découragent dans une certaine mesure de travailler. Tel est l'un des grands dilemmes que la politique sociale doit résoudre. Lancée en 1998, la série Systèmes de prestations et incitations au travail a pour but d'analyser l'interaction complexe qui s'exerce entre système d'imposition et système de prestations sociales pour des catégories de familles et des situations professionnelles très diverses. Cette édition comprend une nouvelle section sur les changements survenus dans les pays de l'OCDE en matière de systèmes de prestations et d'incitations au travail entre 1995 et 1997. Vous trouverez également dans ce volume des calculs détaillés illustrant les différents usages du calcul du revenu net ainsi que les taux d'imposition marginaux réels qui en résultent. Par ailleurs, la Grèce figure maintenant au nombre des pays étudiés. Cette série d'ouvrages constitue un outil indispensable pour comparer les diverses prestations offertes (nettes d'impôt) aux personnes sans emploi avec le revenu qu'elles pourraient avoir si elles travaillaient. Dans certains pays, la différence est très mince. Et à mesure que le salaire augmente, certaines prestations diminuent, ce qui dissuade les bénéficiaires de chercher à progresser sur le plan professionnel. Ainsi, les familles qui connaissent le chômage et subissent ces effets démobilisateurs peuvent finir par s'enfermer dans cette situation et risquent alors de se voir exclues du marché du travail. Les analyses s'appuient sur des informations détaillées et spécifiques à chaque pays pour l'année 1997.