Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2000

La production et l’emploi progressent convenablement et le chômage, bien qu’encore trop élevé, recule dans de nombreux pays de l’OCDE. Cependant, des politiques destinées à réduire durablement le chômage et encourager la création d’emploi demeurent essentielles. Outre des projections à court terme, les Perspectives de l’emploi de l’OCDE fournissent des analyses approfondies des problèmes et des évolutions du marché du travail, qui aident à concevoir des politiques plus équitables et plus efficaces en matière d’emploi. VALORISER LE TRAVAIL -- Tel est le thème de l’éditorial de cette année, dans lequel on s’efforce de mettre en évidence les avantages et les inconvénients des mesures destinées à rendre le travail financièrement intéressant. On attache une attention particulière aux effets redistributifs de ce type de mesures ainsi qu'à l'impact qu'elles peuvent avoir sur l’emploi et les qualifications. ÉVOLUTION DE L’EMPLOI DANS LES NOUVEAUX PAYS MEMBRES -- Les années 90 ont enregistré le premier élargissement de la composition de l’OCDE depuis 1973, avec l’adhésion de la Corée, de la Hongrie, du Mexique, de la Pologne et de la République tchèque. Au cours de la dernière décennie, les évolutions sur le plan de l’emploi ont reflété de profondes réformes institutionnelles dans ces pays ainsi que de grandes difficultés économiques. Dans un contexte économique souvent délicat, ces pays ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et sont parvenus, dans certains domaines, à réduire l'écart qui les sépare des autres pays de l’OCDE sur le plan économique. DISPARITÉS ENTRE MARCHÉS RÉGIONAUX DU TRAVAIL -- Ces disparités sont importantes et persistent dans de nombreux pays de l’OCDE. Elles ne s’expliquent qu’en partie par la composition de la main-d’œuvre et la structure de l’activité dans les régions. En effet, les problèmes liés à l'emploi ont manifestement une dimension régionale dans de nombreux pays. La nécessité de mettre en place des politiques régionales efficaces demeure donc aussi forte que jamais, en dépit de l’amélioration générale de la situation des marchés du travail dans de nombreux pays de l’OCDE au cours des dernières années. L’EMPLOI DANS LES SERVICES -- Il a continué de progresser dans les pays de l’OCDE, au point de représenter près des trois quarts de l’ensemble des emplois dans plusieurs pays à la fin des années 90. Si la part globale d’emploi revenant au secteur des services tend à devenir de plus en plus comparable d’un pays à l’autre, de notables différences subsistent et la convergence est plus faible si l’on considère la répartition de l’emploi entre les diverses activités de services. Bien que les services soient à l’origine de pratiquement tous les gains enregistrés récemment sur le plan de l’emploi, il ne semble pas que les pays les plus spécialisés dans les services en très forte croissance aient pour autant bénéficié d’une forte impulsion à la croissance globale de l’emploi. CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES INDEMNITÉS DE CHÔMAGE -- Les réglementations prévoient que les indemnités de chômage ne sont versées qu’aux personnes qui se trouvent sans emploi, sans être responsables de cet état de fait, et qui sont aptes à travailler, disponibles pour un emploi et désireuses de travailler. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Les chômeurs sont-ils contraints de rechercher du travail par eux-mêmes ? Sont-ils dirigés vers les emplois vacants et sanctionnés s’ils refusent une offre d’emploi ? On passe en revue, dans ce chapitre, les conditions d’attribution des indemnités de chômage dans un certain nombre de pays de l’OCDE et on s’interroge sur leur impact sur le chômage. L’EMPLOI INDÉPENDANT -- Ce type d’emploi manifeste des signes de renaissance : il a progressé plus vite que le reste de l’emploi dans l’ensemble de la zone de l’OCDE. Cette progression s’explique sans doute en grande partie par des changements dans l’organisation de l’activité, par les nouvelles opportunités qui se présentent et par des aides publiques accrues. Elle peut aussi refléter, tout simplement, le désir d’éviter l’impôt. Les conditions d’emploi des travailleurs indépendants ne sont, en général, pas aussi bonnes que celles des salariés, mais les travailleurs indépendants font néanmoins état d’une plus grande satisfaction dans leur travail.