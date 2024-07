Panorama de la société 2019

Le présent ouvrage est la neuvième édition de Panorama de la société, recueil d’indicateurs sociaux de l’OCDE. Ce rapport s’efforce de répondre à la demande croissante de données quantitatives sur le bien-être social et ses tendances. Cette édition actualise certains indicateurs figurant dans les précédentes éditions publiées depuis 2001 et introduit plusieurs nouveaux indicateurs. Cette édition couvre 25 indicateurs au total. Y sont présentées des données pour les 36 pays membres de l’OCDE. Les données pour l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Fédération de Russie, l’Arabie Saoudite et l’Afrique du Sud sont inclues séparément lorsqu’elles sont disponibles.

On trouvera dans le présent rapport un chapitre spécialement consacré aux lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) : combien sont-ils, comment s'en sortent-ils en termes de résultats économiques et de bien-être, et quelles politiques peuvent améliorer leur inclusion. Le rapport comprend également une section spéciale basée sur l’enquête de 2018 de l’OCDE intitulée Des risques qui comptent, sur la perception qu'ont les gens des risques sociaux et économiques et sur la manière dont ils pensent que les gouvernements gèrent ces risques. Le rapport fournit également un guide pour aider les lecteurs à comprendre la structure des indicateurs sociaux de l’OCDE.