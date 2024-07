Panorama de la société 2002

La politique sociale couvre une myriade de questions diverses et liées telles que l’exclusion sociale et les obstacles à la réintégration du marché du travail, la santé et l’éducation, le vieillissement de la population et les nouvelles approches des soins de santé, de l’emploi, et des retraites. Les indicateurs sociaux regroupés dans cet ouvrage ont été élaborés afin de donner la vision d’ensemble nécessaire aux comparaisons internationales et à l’évaluation des tendances et politiques sociales. Ils aideront le lecteur à déterminer si les grandes orientations des politiques publiques et des interventions de la société répondent effectivement aux principales préoccupations d’ordre social, et de quelle façon. Cet ouvrage a pour ambition de fournir un aperçu des tendances et des politiques sociales sans négliger pour autant les spécificités des contextes nationaux dans lesquels s’inscrivent ces politiques. Cette édition porte essentiellement sur les personnes handicapées et le bien-être des enfants. On y trouvera également des informations sur : le vieillissement de la population, la population née à l’étranger, l’emploi, les mères de famille en activité, les taux de remplacement, la pauvreté infantile, les dépenses sociales, les années potentielles de vie perdues, les dépenses de soins de santé, les grèves, les taux de suicide, ou encore la population carcérale.