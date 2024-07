Panorama de la société 2011

Ce rapport, la sixième édition de Panorama de la Société, actualise certains indicateurs parus dans de précédentes éditions et introduit plusieurs nouveaux indicateurs. Il comporte un chapitre spécial sur le travail non rémunéré. Des données sur quatre nouveaux pays membres de l’OCDE (le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie) sont présentées. Des données sur les principales économies émergentes telles que l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et la Russie sont également présentées lorsque disponibles.