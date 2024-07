Panorama de la société 2014

Le présent ouvrage est la septième édition de Panorama de la société, recueil d’indicateurs sociaux de l’OCDE. Ce rapport s’efforce de répondre à la demande croissante de données

quantitatives sur le bien-être social et ses tendances. Cette septième édition actualise certains indicateurs figurant dans les précédentes éditions publiées depuis 2001 et introduit plusieurs nouveaux indicateurs. Cette édition couvre 25 indicateurs au total. Y sont présentées des données pour les 34 pays membres de l’OCDE, ainsi que, lorsque les données sont disponibles, pour les partenaires clés (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, Indonésie et Fédération de Russie) et pour les autres pays du G20 (Arabie Saoudite et Argentine). On trouvera dans le présent rapport un chapitre spécialement consacré à l’impact social de la crise survenue récemment (chapitre 1), ainsi qu’un guide destiné à aider le lecteur à comprendre la structure des indicateurs sociaux de l’OCDE (chapitre 2).

Tous les indicateurs sont disponibles sur le web et sous forme de publication électronique sur OECD iLibrary.

Sommaire

Chapitre 1. La crise et ses retombées : les sociétés et les politiques sociales mises à l’épreuve

Chapitre 2. Interpréter les indicateurs sociaux de l’OCDE

Chapitre 3. Indicateurs de contexte général

Chapitre 4. Indicateurs de l’autonomie

Chapitre 5. Indicateurs d’équité

Chapitre 6. Indicateurs de santé

Chapitre 7. Indicateurs de la cohésion sociale