Panorama de la société 2005

Panorama de la société est un recueil d’indicateurs que l’OCDE publié tous les deux ans et qui montre comment, progressivement, les pays de l’OCDE gagnent en égalité, en santé et en cohésion. Cet ouvrage traite de thèmes comme l’autonomie (emploi, mères de famille en activité, indemnités de chômage, niveaux de formation), l’équité (pauvreté, inégalité des revenus, dépenses sociales), la santé (espérance de vie, mortalité, dépenses de santé) et la cohésion (isolement social, naissances chez les adolescentes, toxicomanie, suicide). Il offre un panorama statistique du bien-être de la société dans les pays de l’OCDE et permet aux utilisateurs d’analyser des questions sociales imbriquées dans le contexte d’une représentation plus complète des caractéristiques sociales d’un pays.



En soulignant les interactions entre l’état et les actions de la société dans un large éventail de domaines d’intervention, Panorama de la société aidera le lecteur à déterminer si, et de quelle façon, les grandes orientations des politiques publiques des interventions de la société répondent effectivement aux principales préoccupations d’ordre social. Cet ouvrage contient des liens Statlinks qui renvoient à des feuilles de calcul des données sous-jacentes sur Internet.