Enquête « Des risques qui comptent » 2020 : les effets à long terme du COVID-19

La pandémie de COVID-19 est une tragédie sanitaire mondiale. Pourtant, alors que la fin de la crise sanitaire mondiale se profile, une autre blessure menace de laisser une cicatrice plus profonde : celle d’une insécurité économique tenace. Le cycle 2020 de l’enquête de l’OCDE sur « Des risques qui comptent » (Risks that Matter - RTM) dresse un tableau inquiétant des perturbations économiques et des inquiétudes croissantes à propos de la santé et de la sécurité financière dans 25 pays de l’OCDE. Malgré des investissements publics massifs dans la protection sociale pendant la pandémie, les citoyens de la plupart des pays de l’OCDE attendent des aides publiques plus importantes pour sortir de la crise - et beaucoup se disent prêts à payer plus d’impôts pour financer de meilleurs programmes de santé, de retraite, d’emploi et de soins de longue durée.