Consommation nocive d'alcool

La consommation d'alcool est un facteur qui affecte la santé et donc l'espérance de vie. Par exemple, la consommation de plus d'un verre par jour pour les femmes et de 1,5 verre par jour pour les hommes devrait réduire l'espérance de vie de 0,9 an au cours des 30 prochaines années, en moyenne dans tous les pays. Les réductions les plus importantes sont prévues dans les pays d'Europe centrale et orientale, avec plus de 1,5 année d'espérance de vie perdue en Lituanie, en Pologne, en Estonie, en Lettonie et en Roumanie. L'effet sur l'espérance de vie en bonne santé est encore plus important. Les réductions les plus importantes sont prévues en Lituanie, en Estonie et en Lettonie, avec 2 années ou plus d'espérance de vie en bonne santé perdues.