Obésité, alimentation et activité physique

Le surpoids et l'obésité étant des facteurs de risque majeurs pouvant entraîner plusieurs maladies non transmissibles telles que le diabète et le cancer, les personnes en surpoids clinique ont généralement besoin de services de santé plus fréquents et pour des problèmes plus complexes.



En conséquence, le coût annuel des soins de santé dans les pays de l'OCDE est supérieur de 209 USD (PPA) par habitant en raison de la surcharge pondérale ou de l'obésité.

Au total, les pays de l'OCDE dépenseront en moyenne 8,4 % de l’ensemble de leur budget de santé pour traiter les conséquences du surpoids et de l’obésité.