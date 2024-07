L'obésité et l'économie de la prévention

L’obésité est passée au premier plan des politiques de santé publique dans le monde. Avant 1980, nettement moins de 10 % de la population étaient concernés. Depuis, la proportion a doublé ou triplé dans beaucoup de pays et, dans près de la moitié de la zone OCDE, 50 % ou plus des habitants sont en surpoids. Grave facteur de risque pour toute une série de maladies chroniques, l’obésité est devenue un problème majeur de santé publique.

On croit généralement que l’épidémie d’obésité a des explications simples et que des solutions devraient pouvoir y être apportées sous peu. Or, un examen détaillé des données fait apparaître une situation plus complexe, dans laquelle il est même difficile de trouver des informations objectives sur le phénomène. Autorités, professionnels de la santé et chercheurs font face au défi de comprendre l’épidémie et d’élaborer une stratégie efficace pour la combattre.

Cet ouvrage contribue, par l’étude de multiples aspects du problème de l’obésité, à la mise au point de politiques scientifiquement fondées. Il examine l’étendue et les caractéristiques de l’épidémie, les rôles et influences respectifs des forces du marché et des pouvoirs publics, et l’impact des interventions. Une approche économique de la prévention des maladies chroniques est décrite, qui ouvre de nouvelles pistes par rapport à une approche plus traditionnelle de la santé publique.

Les analyses ont été réalisées par l’OCDE, pour partie en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé. Les principaux chapitres sont complétés par des contributions spéciales d’experts de la santé et de l’obésité comme Marc Suhrcke, Tim Lobstein, Donald Kenkel et Francesco Branca.



« Cet ouvrage présente une série de suggestions et de résultats précieux sur les mesures de prévention de l’obésité les plus efficaces. Tous les pays préoccupés par cette maladie y trouveront des conseils utiles pour définir des stratégies publiques propres à infléchir les tendances actuelles. »

– Julio Frenk, Doyen de l’École de santé publique de Harvard

« Le message positif de ce livre est que l’épidémie d’obésité peut être vaincue par des stratégies globales regroupant de multiples actions au niveau individuel et à l’échelle des populations. »

– Ala Alwan, Sous-directeur général de l’Organisation mondiale de la santé

« Ce rapport novateur et fouillé adopte une approche pluridisciplinaire pour présenter un tableau précis des données dont les responsables ont besoin pour agir. »

– Martin McKee, professeur de santé publique en Europe,

London School of Hygiene & Tropical Medicine