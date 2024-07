Résistance aux antimicrobiens

Les infections résistantes ont un impact considérable sur la santé et l'économie. Elles sont plus difficiles et plus coûteuses à traiter, entraînant souvent des séjours plus longs à l'hôpital et des soins médicaux plus intenses. En outre, le fardeau des infections résistantes s'étend au-delà des systèmes de santé, car elles réduisent les taux d'emploi et la productivité au travail.

La dernière analyse de l'OCDE montre que la RAM coûte chaque année près de 66 milliards d'USD PPA dans 34 pays de l'OCDE et de l'UE/EEE. Le coût annuel pour les systèmes de santé de ces pays est estimé à environ 28,9 milliards d'USD PPA et le coût annuel pour les économies au sens large est d'environ 36,9 milliards d'USD PPA.