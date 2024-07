Inflation et coût de la vie

La manière la plus directe d'aider les travailleurs en période de forte inflation est d'augmenter leurs salaires. Les salaires minimums et les autres mesures de fixation des salaires peuvent contribuer à atténuer les pertes de pouvoir d'achat et à garantir une répartition équitable du coût de l'inflation entre les entreprises et les travailleurs.

Les salaires minimums peinent à suivre la hausse de l'inflation. Actuellement, 30 des 38 pays de l'OCDE disposent d'un salaire minimum légal et des salaires minimums existent également dans la plupart des économies émergentes non membres de l'OCDE. Dans les huit pays de l'OCDE qui n'ont pas de salaire minimum légal (Autriche, Danemark, Finlande, Islande, Italie, Norvège, Suède et Suisse), les conventions collectives sectorielles ou professionnelles prévoient des planchers salariaux de facto pour une grande partie de la main-d'œuvre.