Dépistage du COVID-19 : Comment utiliser au mieux les différents tests ?

Même avec les récentes nouvelles prometteuses sur le développement de vaccins, une stratégie de dépistage, suivi, traçage et isolement (PSTI) rapide et à grande échelle continue d'être essentielle dans la réponse des politiques de santé publique à la pandémie de COVID‑19. Cette note met à jour une note antérieure de l'OCDE sur ces stratégies, à la lumière des développements récents des technologies de dépistage. Les tests moléculaires, et en particulier par RT-PCR, demeurent la référence pour identifier les infections car ils sont très fiables. Mais les contraintes de capacité et le coût relativement élevé de la RT-PCR limitent son utilisation à grande échelle. Les tests antigéniques rapides, plus récents, offrent l'avantage de produire des résultats beaucoup plus rapidement. Ils sont également moins chers, plus simples à utiliser et peuvent être réalisés au point d’accès, permettant ainsi leur utilisation à très grande échelle. Cependant, ils sont moins fiables que les tests moléculaires. Pour atteindre leurs objectifs, les stratégies de dépistage peuvent combiner différentes technologies et les utiliser de manière complémentaire, en tenant compte de leurs atouts et limites respectives.