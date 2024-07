Les préoccupations des jeunes pendant la pandémie de COVID-19 : Résultats de l’enquête « Des risques qui comptent » 2020

Les jeunes sont l’une des populations les plus durement touchées par la crise économique provoquée par la pandémie de COVID 19. Cette synthèse présente des informations internationales sur les préoccupations et les vulnérabilités perçues des jeunes, ainsi que sur leurs préférences en matière d’action publique. Il ressort du cycle 2020 de l’enquête de l’OCDE sur « Des risques qui comptent » (Risks that Matter - RTM) que deux jeunes de 18 à 29 ans sur trois sont préoccupés par la situation financière de leur ménage et son bien-être social et économique global, et qu’ils sont aussi nombreux à penser que l’État devrait faire plus pour les aider. Toutefois, un jeune sur quatre seulement est prêt à payer plus d’impôts pour financer une offre optimisée de services d’aide à l’emploi ou au revenu.