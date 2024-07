Études économiques de l'OCDE : Luxembourg 2022

La reprise économique au Luxembourg après la pandémie de COVID-19 a été rapide grâce à des mesures de soutien importantes. Cependant, l'impact de la guerre en Ukraine exacerbe les pressions inflationnistes, ainsi que les pénuries de main d’œuvre. Cela souligne l'importance de renforcer la résilience de l'économie luxembourgeoise. La viabilité budgétaire à plus long terme devrait être renforcée en améliorant l'efficacité des dépenses publiques, en limitant les sorties précoces du marché du travail, et en entreprenant une réforme indispensable des retraites. Le renforcement de l'efficacité des politiques actives d’insertion sur le marché du travail, en particulier pour les travailleurs âgés et les jeunes défavorisés, permettrait de stimuler l'emploi. Les compétences numériques doivent être améliorées et l'apprentissage tout au long de la vie doit être renforcé. L'augmentation de l’investissement privé en R&D, une plus grande diffusion de l’économie numérique et la réduction de la charge réglementaire soutiendraient la croissance de la productivité. Atteindre l'objectif climatique de zéro émission nette de carbone d'ici 2050 nécessitera une action politique audacieuse, exigeant une trajectoire claire du prix du carbone et des ajustements des politiques d'urbanisation et de transport.

THÈME SPÉCIAL : GARANTIR UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE ET VERTE