Études économiques de l'OCDE : Luxembourg 2019

Le Luxembourg est l’une des économies les plus prospères de l’OCDE. Toutefois, la prospérité et la qualité de la vie ne peuvent y être tenus pour acquis. La présente Étude est consacrée en priorité à trois grands défis auxquels le pays est confronté. Le premier concerne le logement : la forte hausse de la population conjuguée à des contraintes du côté de l’offre ont provoqué une augmentation considérable des prix, qui nuit à l’accessibilité et qui est source de vulnérabilités pour certains ménages et certaines banques. Il est indispensable de s’attaquer aux contraintes qui pèsent sur l’offre de logements et d’accroître l’offre de logements sociaux locatifs pour améliorer l’accessibilité. Le deuxième enjeu consiste à relancer la croissance de la productivité, ce qui nécessitera d’aider les entreprises loin de la frontière mais viables à opérer un rattrapage et d’encourager les entreprises à la frontière à innover encore davantage. Enfin, le troisième défi consiste à instaurer une croissance plus durable et inclusive. Il faudra pour cela, entre autres, engager des réformes budgétaires pour faire face à l’augmentation des dépenses de retraite et réorienter la fiscalité pour accroître le poids des recettes provenant des taxes environnementales et des impôts fonciers.

THÈME SPÉCIAL : LOGEMENT