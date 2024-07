Études économiques de l'OCDE : Luxembourg 2006

L’Étude 2006 de l’OCDE sur l’économie du Luxembourg analyse les défis auxquels ce pays est confronté : ralentissement de la croissance économique, situation des finances publiques, emploi, niveau d’instruction et concurrence sur les marchés de produits. Il apparaît que le Luxembourg a retrouvé ses marques après un ralentissement au début de la décennie et que le secteur des services financiers, qui représente un tiers de l’activité économique, connaît un regain de confiance. Toutefois, on note une dégradation de la situation budgétaire, un affaiblissement du système de retraite et une augmentation du chômage, autant d’aspects susceptibles d’être améliorés par une valorisation plus poussée du capital humain et une concurrence plus vigoureuse sur les marchés de produits.