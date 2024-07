Évaluation des réponses au COVID-19 du Luxembourg

Alors que les pays cherchent à tirer les leçons de la crise du COVID-19 et accroître leur résilience pour l’avenir, les évaluations constituent des outils précieux en ce qu’elles permettent de comprendre ce qui a fonctionné ou pas, pour quoi et pour qui. Ce rapport, premier de son genre, évalue les réponses du Luxembourg à la crise du COVID-19 en matière de préparation aux risques, de gestion de la crise, et de politiques de santé publique, d’éducation, économiques et budgétaires, sociales et de marché du travail. Si la réponse des pouvoirs publics luxembourgeois à la pandémie a été particulièrement agile, préserver la résilience du pays passera par le maintien d’une confiance élevée dans le gouvernement, la baisse des inégalités, et la mise en place d’une croissance inclusive. Les conclusions et recommandations de ce rapport guideront les pouvoirs publics dans ces efforts.