Personnels de santé

S'il faut de nombreuses années pour former de nouveaux médecins et infirmiers, le recrutement à l'étranger peut constituer une solution plus rapide pour remédier aux pénuries immédiates, même s'il risque d'aggraver les pénuries dans les pays d'origine. Plusieurs pays de l'OCDE, dont l'Australie, le Canada, l'Irlande, Israël, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont traditionnellement eu recours au recrutement international de médecins et d'infirmiers, et la proportion de médecins et d'infirmiers formés à l'étranger a augmenté dans la plupart des pays de l'OCDE depuis 2010. Si les pays de l'OCDE ne forment pas davantage de médecins et d'infirmiers et ne les retiennent pas plus longtemps dans les systèmes de santé, on peut s'attendre à une nouvelle augmentation du nombre de professionnels de santé étrangers dans de nombreux pays.