Résilience des systèmes de santé

Le secteur de la santé est étroitement lié au reste de la société, et une réponse de l'ensemble de la société est donc nécessaire pour faire face à des chocs importants. Le renforcement de la confiance dans les institutions est un élément clé de cette approche.

La désinformation et la mésinformation sont susceptibles d'ébranler la confiance dans les institutions, et donc de compromettre les réponses de la société aux crises. Il est essentiel de s'y opposer activement tout en promouvant une prise de décision légitime et transparente.

Il est important, pour la légitimité, d'impliquer les parties prenantes à un stade précoce et de communiquer les éléments qui sous-tendent les décisions. Cela est particulièrement vrai lorsque les réponses aux crises impliquent des mesures qui restreignent la liberté des personnes et modifient les normes attendues en matière de soins de santé. Dans ces circonstances, un leadership au plus haut niveau est nécessaire pour une prise de décision rapide face à l'incertitude.